Alliance и Team Liquid разыграют слот на MDL Chengdu Major

Alliance победила Singularity Esports со счетом 2:0 в полуфинале верхней сетки европейской квалификации MDL Chengdu Major по Dota 2. Она сразится с Team Liquid в матче за слот в основной стадии турнира.

Встреча между Alliance и Team Liquid состоится 8 октября. Проигравший коллектив опустится в нижнюю сетку, где у него еще будет шанс выиграть квоту на LAN-финал мейджора. Команды, которые займут 3-4 место во второй стадии квалификации, продолжат борьбу вместе с Ad Finem и Ascomanni за слот на DOTA Summit 11.

Отборочные на первый мейджор сезона 2019/2020 для Европы проходят с 5 по 8 октября. Четыре коллектива сражаются за две путевки на MDL Chengdu Major от европейского региона.