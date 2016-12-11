18:31 11 декабря | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Алексей "Solo" Березин: "Уверен, мы извлечем серьезный урок из этого поражения"

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Игрок Virtus.pro Алексей "Solo" Березин подчеркнул, что негативное влияние на игру россиян в четвертьфинале The Boston Major оказало давление крупного турнира. По словам Solo, он остался очень расстроен выступлением своего коллектива. Напомним, что россйиская пятерка уступила североамериканской Evil Geniuses в 1/4 финала The Boston Major.

– Думаю, давление турнира сыграло с нами злую шутку и мы не смогли хладнокровно закончить вторую игру в свою пользу, – цитирует cybersport.ru Алексея. – Очень много ошибок было с нашей стороны в микромоментах, и все свелось к ситуации, где у кор-героев обеих команд нет выкупов. В такой игре с Alchemist все развивалось очень быстро, и мы не справились с напряжением. В тот момент, когда я уже шел с "гемом" к команде, мы попали под атаку EG на их же варде под своей базой – это было ужасно. В ситуации, когда байбеков нет ни у одной команды, ни у другой, выигрывает тот, кто нападает первым. EG – очень сильная и стабильная команда. Встретить ее во втором раунде было очень неприятно. Я очень расстроен нашим выступлением, но уверен, что мы извлечем серьезный урок из этих двух bo3 на сцене "мейджора". Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку в последние несколько недель, во время подготовки к турниру и во время самого "мейджора".

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