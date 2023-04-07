Александр «krylat» Крылатов покинул состав Virtus.pro по Dota 2

Руководитель направления Dota 2 в Virtus.pro Александр «StrangeR» Соломонов объявил об уходе из команды Александра «krylat» Крылатова.

«Александр пришёл в нашу команду в экстренной ситуации и достойно отыграл первый тур DPC. К его профессиональным и личным качествам у нас в команде никогда не было претензий, он всегда отдавался игре на максимум. Уверен, он найдёт себе место на про-сцене и мы ещё увидимся с ним в будущем», — приводит слова Соломонова официальный сайт организации.

Александр Крылатов вошел в состав Virtus.pro в декабре прошлого года. С марта он находился в запасе коллектива.