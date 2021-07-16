Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул Natus Vincere
01:24
Саппорт Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев после отборочных на The International 10 объявил об уходе из команды. Причину такого решения он не назвал.
«Я покидаю NaVI. Спасибо за все!» — написал Бутаев в Twitter.
Напомним, SoNNeikO присоединился к Natus Vincere перед отборочными на The International 10 и стал капитаном. NaVi проиграла Team Empire в четвертом раунде нижней сетки отбора на чемпионат мира по Dota 2 для СНГ.
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