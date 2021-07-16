Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул Natus Vincere

Саппорт Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев после отборочных на The International 10 объявил об уходе из команды. Причину такого решения он не назвал.

«Я покидаю NaVI. Спасибо за все!» — написал Бутаев в Twitter.

I am out from navi.

Thanks navi for everything! — Akbar Butaev (@SoNNeikO_o) July 15, 2021

Напомним, SoNNeikO присоединился к Natus Vincere перед отборочными на The International 10 и стал капитаном. NaVi проиграла Team Empire в четвертом раунде нижней сетки отбора на чемпионат мира по Dota 2 для СНГ.