Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул Natus Vincere

01:24
Акбар «SoNNeikO» Бутаев. Фото Instagram
Акбар «SoNNeikO» Бутаев. Фото Instagram
Теги:

Саппорт Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев после отборочных на The International 10 объявил об уходе из команды. Причину такого решения он не назвал.

«Я покидаю NaVI. Спасибо за все!» — написал Бутаев в Twitter.

Напомним, SoNNeikO присоединился к Natus Vincere перед отборочными на The International 10 и стал капитаном. NaVi проиграла Team Empire в четвертом раунде нижней сетки отбора на чемпионат мира по Dota 2 для СНГ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Вот это конфетка». Фигуристка Сотникова показала фото в купальнике
Жена Маркова о дисквалификации мужа после завершения карьеры: «Спасибо нашей системе!»
Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»
Источник сообщил, что Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд