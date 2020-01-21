Aggressive Mode прошла на Hainan Master Spring Invitational

Aggressive Mode победила ChickenFighters в гранд-финале закрытой квалификации на Hainan Master Spring Invitational по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:0. Команда Ильи «Lil» Ильюка получила квоту в основную стадию турнира.

Европейская квалификация прошла с 15 по 20 января. Восемь команд сражались за слот на чемпионате в сетке формата double-elimination. Отборочные для СНГ пройдут с 27 января по 1 февраля. Даты проведения китайской квалификации неизвестны.

Hainan Master Spring Invitational состоится 3-8 марта в Китае. На турнире выступят девять приглашенных коллективов и три победителя региональных отборочных для Европы, СНГ и Китая. Призовой фонд соревнования составит 200 тысяч долларов.