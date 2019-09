«Afoninje» пропустит первый мейджор сезона

Андрей «Afoninje» Афонин взял перерыв от соревновательной Dota 2 до конца первого мейджора из-за проблем со здоровьем. Он сообщил, что планирует заняться лечением шейного отдела позвоночника.

В сезоне 2018/2019 Afoninje представлял Gambit Esports. С командой он выступил на The Kuala Lumpur Major и EPICENTER Major 2019, а также дошел до финалов The Bucharest Minor и ESL One Katowice 2019. Коллектив не отобрался на The International 2019.

13 августа стало известно, что «Afoninje» покинул Gambit Esports. 15 сентября организация представила новый состав по Dota 2. Среди игроков предыдущего ростера место в команде сохранил только Артем «Fng» Баршак.