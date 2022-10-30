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Adekvat считает, что Tundra победит в гранд-финале The International 11

Анна Горшкова
Корреспондент
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Профессиональный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов поделился мнением о гранд-финале The International 11.

«Я думаю, это будет стандартный гранд-финал — 4 карты. На мой взгляд, победителем The International 11 станет команда Tundra. Игра закончится со счетом 3:1. Хочется поболеть за Puppey и его возможный второй Aegis, но во вчерашнем матче игроки команды Tundra выглядели гораздо стабильнее. Они мне очень напомнили коллектив Team Spirit с прошлого The International своей эмоциональной непоколебимостью, своим относительным, как-будто, безразличием, но на самом деле, они находятся в состоянии полной концентрации. Скорее всего, победа будет за Tundra», — приводит слова Мавлютова Cybersport.metaratings.ru

Team Secret и Tundra Esports сыграют в гранд-финале The International 2022 в формате best-of-5. Турнир проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд на данный момент составляет более 18 миллионов долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/adekvat-o-grand-finale-ti11-pobeda-budet-za-tundra-52510/
Team Secret (Dota 2)
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