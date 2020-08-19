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«Abed» выступит за Geek Fam на ESL One Thailand 2020

16:05

Филиппинский киберспортсмен Эйбэд Азэль «Abed» Юсоп станет стендином Geek Fam на турнире ESL One Thailand 2020 по Dota 2.

Предыдущий керри команды — Марк «Raven» Фаусто — покинул Geek Fam 28 июля и присоединился к Fnatic.

«Abed» является игроком Evil Geniuses. В августе команда Таля Fly Айзика участвует в первом сезоне OMEGA League, где в составе Юсопа временно заменяет Данил «gpK~» Скутин.

Матчи ESL One Thailand 2020 пройдут с 20 августа по 6 сентября в онлайне. 12 команд разыграют призовой фонд в размере 135 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/abed-vystupit-za-geek-fam-na-esl-one-thailand-2020

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