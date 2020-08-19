«Abed» выступит за Geek Fam на ESL One Thailand 2020

Филиппинский киберспортсмен Эйбэд Азэль «Abed» Юсоп станет стендином Geek Fam на турнире ESL One Thailand 2020 по Dota 2.

Предыдущий керри команды — Марк «Raven» Фаусто — покинул Geek Fam 28 июля и присоединился к Fnatic.

«Abed» является игроком Evil Geniuses. В августе команда Таля Fly Айзика участвует в первом сезоне OMEGA League, где в составе Юсопа временно заменяет Данил «gpK~» Скутин.

Матчи ESL One Thailand 2020 пройдут с 20 августа по 6 сентября в онлайне. 12 команд разыграют призовой фонд в размере 135 тысяч долларов.