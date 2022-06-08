9pasha назвал цель CIS Rejects на летний сезон DPC-2021/22

Игрок команды CIS Rejects по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов рассказал о целях команды на летний сезон DPC-2021/22 для СНГ.

«Наша основная цель — за время этой лиги стать конкурентоспособными и попытать свои силы в отборе на предстоящий мейджор и The International. На данный момент многие команды разобрались в том, как работает эта игра, и выдают хороший перфоманс на своих официальных матчах. Первый дивизион будет для нас жарким!» — приводит Cybersport.Metaratings слова Хвастунова.

DPC-2021/22 Season 3 для СНГ будет проходить с 9 июня по 15 июля в онлайн-формате. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 250 тысяч долларов, 1150 DPC-очков и три путевки на Arlington Major, который пройдет с 4 по 14 августа в США.

Первый матч в рамках DPC-2021/22 Season 3 команда CIS Rejects проведет против Natus Vincere. Игра пройдет 9 июня, начало запланировано на 16.00 (мск).