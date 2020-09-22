5men стали последним участником плей-офф OGA Dota PIT Season 3

5men победили Ninjas in Pyjamas в финале нижней сетки закрытых отборочных на OGA Dota PIT Season 3 для Европы и СНГ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Команда Расмуса «MISERY» Филипсена заработала последнюю квоту в плей-офф турнира.

Ранее место в основной стадии чемпионата получила FlyToMoon, обыграв в финале виннеров NiP со счетом 2:1. Первые встречи плей-офф запланированы на 23 сентября.

Матчи закрытой квалификации дивизиона Европы и СНГ на OGA Dota PIT Season 3 прошли с 20 по 21 сентября в онлайне. Коллективы разыграли две квоты на чемпионат.