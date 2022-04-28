Киберспорт
DOTA
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 10:47

4ce считает, что Team Spirit займет первое место на DPC S2 для СНГ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Dota 2 Никита 4ce Котков поделился ожиданиями от начавшегося DPC-сезона в СНГ.

«Отборы нужно провести быстро, поэтому формат меня в целом устраивает. Постараюсь посмотреть столько матчей, сколько смогу. Я думаю, Spirit займёт первое место. Парни наверняка много играли, как переехали в Сербию, готовились.
Думаю, остальные коллективы не могут быть настолько готовы к турниру, а учитывая разницу в личном скилле, сюрпризов я не ожидаю. Вот для топ-2 вопрос остается открытым», — приводит Cybersport.Metaratings слова Коткова.

В первом матче Team Spirit проиграла BetBoom Team со счетом 1:2. 29 апреля команда сыграет с HellRaisers в нижней сетке.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/4ce-dumayu-team-spirit-zaimyot-pervoe-mesto-na-dpc-s2-dlya-sng-17157/
Team Spirit (Dota 2)
0
Читайте также
Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
«Надеюсь, Александр Усик станет королем супертяжей». Александр Поветкин — о Чудинове, бое Бивол - Канело и гражданстве Бетербиева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Team Empire не устояли в матче с KA4KANARSKIE CYXARIKI на Winline D2CL S10
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости