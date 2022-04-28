4ce считает, что Team Spirit займет первое место на DPC S2 для СНГ

Комментатор Dota 2 Никита 4ce Котков поделился ожиданиями от начавшегося DPC-сезона в СНГ.

«Отборы нужно провести быстро, поэтому формат меня в целом устраивает. Постараюсь посмотреть столько матчей, сколько смогу. Я думаю, Spirit займёт первое место. Парни наверняка много играли, как переехали в Сербию, готовились.

Думаю, остальные коллективы не могут быть настолько готовы к турниру, а учитывая разницу в личном скилле, сюрпризов я не ожидаю. Вот для топ-2 вопрос остается открытым», — приводит Cybersport.Metaratings слова Коткова.

В первом матче Team Spirit проиграла BetBoom Team со счетом 1:2. 29 апреля команда сыграет с HellRaisers в нижней сетке.