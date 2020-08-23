Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

496 Gaming стала чемпионом азиатского дивизиона Divine на OMEGA League

00:55

496 Gaming обыграла Execration в гранд-финале OMEGA League. Asia Divine Division по Dota 2. Коллектив Ньен «Yasy» Тяу Лоя завершил встречу со счетом 3:1 и стал чемпионом турнира.

496 Gaming заработала 14 тысяч долларов за победу, а их оппонент получил 7,5 тысячи долларов. Вьетнамский коллектив прошел в плей-офф с первого места группы A, в то время как Execration заработала слот в матче Play-In.

OMEGA League Asia Divine Division прошел с 1 по 22 августа в онлайне. 12 коллективов разыграли 40 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/496-gaming-stala-chempionom-aziatskogo-diviziona-divine-na-omega-league

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир