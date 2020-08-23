496 Gaming стала чемпионом азиатского дивизиона Divine на OMEGA League

496 Gaming обыграла Execration в гранд-финале OMEGA League. Asia Divine Division по Dota 2. Коллектив Ньен «Yasy» Тяу Лоя завершил встречу со счетом 3:1 и стал чемпионом турнира.

496 Gaming заработала 14 тысяч долларов за победу, а их оппонент получил 7,5 тысячи долларов. Вьетнамский коллектив прошел в плей-офф с первого места группы A, в то время как Execration заработала слот в матче Play-In.

OMEGA League Asia Divine Division прошел с 1 по 22 августа в онлайне. 12 коллективов разыграли 40 тысяч долларов.