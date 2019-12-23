«ZywOo» признали MVPEPICENTER 2019
09:50
Матье «ZywOo» Эрбо стал самым ценным игроком EPICENTER 2019 по CS:GO по версии HLTV.org. Эта награда стала пятой для участника состава Team Vitality в 2019 году.
Команда Ришара «shox» Папильона провела на турнире десять карт — «ZywOo» завершил игру с отрицательным соотношением убийств и смертей только на Dust 2 в матче против Natus Vincere. Лучшей картой для него стала Nuke против EHOME — 19 фрагов и восемь смертей.
EPICENTER 2019 прошел с 17 по 22 декабря в Москве. Команды разыграли призовой фонд в 500 тысяч долларов. В финале турнира Team Vitality обыграла mousesports со счетом 2:1.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/zywoo-priznali-mvp-epicenter-2019
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