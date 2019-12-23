«ZywOo» признали MVP EPICENTER 2019

Матье «ZywOo» Эрбо стал самым ценным игроком EPICENTER 2019 по CS:GO по версии HLTV.org. Эта награда стала пятой для участника состава Team Vitality в 2019 году.

Команда Ришара «shox» Папильона провела на турнире десять карт — «ZywOo» завершил игру с отрицательным соотношением убийств и смертей только на Dust 2 в матче против Natus Vincere. Лучшей картой для него стала Nuke против EHOME — 19 фрагов и восемь смертей.

EPICENTER 2019 прошел с 17 по 22 декабря в Москве. Команды разыграли призовой фонд в 500 тысяч долларов. В финале турнира Team Vitality обыграла mousesports со счетом 2:1.