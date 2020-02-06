«Xaoc» может перейти в Natus Vincere
19:58
Бывший профессиональный игрок и главный операционный директор клуба Heroic Алексей «xaoc» Кучеров может продолжить карьеру в Natus Vincere. Информация об этом появилась в эфире русскоязычной студии освещения турнира GG.Bet ICE Challenge 2020 по CS:GO.
«Xaoc» — бывший профессиональный игрок в CS 1.6. Выступал за команды HellRaisers, DTS Gaming, Virtus.pro и другие. Работал в студии аналитики StarLadder, а с 2016 по 2019 год занимал должность CEO HellRaisers, после чего перешел в Heroic на пост главного операционного директора.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/xaoc-mozhet-pereiti-v-natus-vincere
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