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«Xaoc» может перейти в Natus Vincere

19:58

Бывший профессиональный игрок и главный операционный директор клуба Heroic Алексей «xaoc» Кучеров может продолжить карьеру в Natus Vincere. Информация об этом появилась в эфире русскоязычной студии освещения турнира GG.Bet ICE Challenge 2020 по CS:GO.

«Xaoc» — бывший профессиональный игрок в CS 1.6. Выступал за команды HellRaisers, DTS Gaming, Virtus.pro и другие. Работал в студии аналитики StarLadder, а с 2016 по 2019 год занимал должность CEO HellRaisers, после чего перешел в Heroic на пост главного операционного директора.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/xaoc-mozhet-pereiti-v-natus-vincere

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