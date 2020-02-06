«Xaoc» может перейти в Natus Vincere

Бывший профессиональный игрок и главный операционный директор клуба Heroic Алексей «xaoc» Кучеров может продолжить карьеру в Natus Vincere. Информация об этом появилась в эфире русскоязычной студии освещения турнира GG.Bet ICE Challenge 2020 по CS:GO.

«Xaoc» — бывший профессиональный игрок в CS 1.6. Выступал за команды HellRaisers, DTS Gaming, Virtus.pro и другие. Работал в студии аналитики StarLadder, а с 2016 по 2019 год занимал должность CEO HellRaisers, после чего перешел в Heroic на пост главного операционного директора.