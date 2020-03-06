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Winstrike Team и Team Spirit прошли на CIS Minor Championship — Rio 2020

13:00

Winstrike Team, Gambit Youngsters, Syman Gaming и Team Spirit прошли в групповой этап CIS Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO. Коллективы победили оппонентов в верхней сетке закрытых отборочных и получили квоты на чемпионат.

Вторая четверка участников определится в матчах нижней сетки. Половина участников отборочных получила инвайты, а вторая прошла через открытую квалификацию, которая прошла со 2 по 15 февраля.

CIS Minor Championship — Rio 2020 проведут с 26 апреля по 2 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Участники чемпионата разыграют 50 тысяч и два слота на мейджоре ESL One Rio 2020. Команда, которая займет третье место, пройдет в стадию Play-In, где также поборется за слот на мейджоре.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/winstrike-team-i-team-spirit-proshli-na-cis-minor-championship-rio-2020

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