Windigo Gaming вышла в гранд-финал WESG 2018

Windigo Gaming обыграла G2 Esports со счетом 2:0 в финале нижней сетки WESG 2018 по CS:GO. Коллектив встретится с AGO Esports в гранд-финале турнира, который состоится сегодня.

G2 Esports сыграет с Fnatic в матче за третье место. Победитель получит 100 тысяч долларов

World Electronic Sports Games 2018 по CS:GO проходит 11–17 марта в Китае. Призовой фонд турнира составляет 890 тысяч долларов.