Virtus.pro встретится с mousesports в четвертьфинале пятого этапа ECS S8

Организаторы восьмого сезона Esports Championship Series по CS:GO провели жеребьевку пятой серии.

В четвертьфинале Virtus.pro встретится с mousesports, Heroic сыграет с FaZe Clan, а Fnatic — c BIG. Все матчи первого раунда пройдут 28 октября в формате до двух побед.

Регулярный сезон Esports Championship Series Season 8 проходит с 16 сентября по 31 октября и состоит из пяти турниров. В каждом из них разыгрывают 25 тысяч долларов. Чемпионом четвертой серии стала Astralis, которая обыграла в финале BIG со счетом 2:1.