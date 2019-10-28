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Virtus.pro встретится с mousesports в четвертьфинале пятого этапа ECS S8

08:50

Организаторы восьмого сезона Esports Championship Series по CS:GO провели жеребьевку пятой серии.

В четвертьфинале Virtus.pro встретится с mousesports, Heroic сыграет с FaZe Clan, а Fnatic — c BIG. Все матчи первого раунда пройдут 28 октября в формате до двух побед.

Регулярный сезон Esports Championship Series Season 8 проходит с 16 сентября по 31 октября и состоит из пяти турниров. В каждом из них разыгрывают 25 тысяч долларов. Чемпионом четвертой серии стала Astralis, которая обыграла в финале BIG со счетом 2:1.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/virtus-pro-vstretitsya-s-mousesports-v-chetvertfinale-pyatogo-etapa-ecs-s8

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