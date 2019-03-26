Virtus.pro встретится с Fnatic в третьей серии ECS Season 7 Europe

Организаторы седьмого сезона Esports Championship Series по CS:GO объявили участников третьего турнира европейского дивизиона.
В первом раунде AVANGAR встретится с Team LDLC.com, forZe сыграет c G2 Esports, а Virtus.pro - c Fnatic. Матчи пройдут с 25 по 28 апреля.
Онлайн-стадию разделили на пять турниров, в каждом выступят по восемь участников. Их поместят в сетку формата single-elimination с матчами до двух побед. В каждой серии разыграют по 25 тысяч.
В LAN-финал попадут победители первых трех регулярных соревнований, а четвертым участником станет коллектив, который заработает больше призовых за все пять чемпионатов, чем остальные.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/virtus-pro-vstretitsya-s-fnatic-v-tretei-serii-ecs-season-7-europe
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