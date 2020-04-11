Virtus.pro сыграет в плей-офф #HomeSweetHome: Week 1
13:02
Virtus.pro обыграла Gambit Youngsters заключительном матче группового этапа #HomeSweetHome: Week 1 по CS:GO. Коллектив Даурена «AdreN» Кыстаубаева завершил встречу со счетом 2:1 и заработал последнюю квоту в плей-офф.
Ранее в основной этап прошли BIG, Team Spirit, SKADE, Team EndPoint, North, Sprout и forZe.
#HomeSweetHome: Week 1 проходит с 7 по 12 апреля в онлайне. 16 коллективов разыгрывают 40 тысяч долларов и слот в #HomeSweetHome: Grand Final.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/virtuspro-sigraet-v-plei-off-homesweethome-week-1