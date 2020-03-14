Virtus.pro сыграет с FaZe Clan в стартовом матче ESL Pro League Season 11

Организаторы ESL Pro League Season 11 по CS:GO пересмотрели группы турнира из-за изменений в формате соревнования и опубликовали новое расписание матчей. Virtus.pro сыграет с FaZe Clan, Natus Vincere встретятся с North, а forZe поборется с Complexity Gaming.

Ранее ESL изменила формат Pro League Season 11. Из-за угрозы заражения участников и зрителей коронавирусом матчи группового этапа перенесли в онлайн. После того, как некоторые страны установил ряд ограничений на въезд, организаторы турнира вернули региональные дивизионы для Европы и Северной Америки и пересмотрели составы групп.

ESL также изменила формат чемпионата. В Европе Pro League Season 11 проведут два групповых этапа и финальный матч, а в Северной Америке чемпионат завершится плей-офф с сеткой формата double-elimination.

ESL Pro League пройдет с 16 марта по 12 апреля. 24 команды разыграют 750 тысяч долларов. В каждом дивизионе будет свой чемпион, как организаторы распределят призовые, не сообщается.