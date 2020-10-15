Virtus.pro прошла в основной этап Flashpoint Season 2

Virtus.pro победила sAw в финале группы A закрытых отборочных на Flashpoint Season 2 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 2:0 — коллектив Джами «Jame» Али заработал слот на чемпионате.

Flashpoint Season 2 пройдет с 9 ноября по 6 декабря в онлайне. 12 коллективов разыграют между собой миллион долларов и 7,5 тысячи очков ESL Pro Tour.