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Virtus.pro прошла в основной этап Flashpoint Season 2

16:50

Virtus.pro победила sAw в финале группы A закрытых отборочных на Flashpoint Season 2 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 2:0 — коллектив Джами «Jame» Али заработал слот на чемпионате.

Flashpoint Season 2 пройдет с 9 ноября по 6 декабря в онлайне. 12 коллективов разыграют между собой миллион долларов и 7,5 тысячи очков ESL Pro Tour.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/virtus-pro-proshla-v-osnovnoi-etap-flashpoint-season-2

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