Virtus.pro прошла в финал пятой серии ECS Season 8 для Европы

Virtus.pro обыграла FaZe Clan в полуфинале пятой серии европейского Esports Championship Series Season 8 по CS:GO. Матч завершился со счетом 2:1 — 16:14 на Inferno, 3:16 на Mirage и 16:10 на Train. 31 октября польский коллектив сыграет с лучшим из пары Tricked Esport — Fnatic. Победитель пройдет в финальный этап чемпионата.

Онлайн-стадия Esports Championship Series 8 разделена на пять регулярных турниров (серий), в каждом из которых восемь участников выступают в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед. Пятая серия восьмого сезона ECS проходит с 28 по 31 октября. Восемь команд разыгрывают 25 тысяч долларов и путевку на LAN-финал.