Virtus.pro присудили поражение на первой карте дебютного матча на IEM New York

Организаторы IEM New York 2020 по CS:GO присудили Virtus.pro поражение на первой карте первого матча турнира против K23.

Virtus.pro не успела на первую карту, поскольку играла в отборочных на Flashpoint Season 2. Коллектив победил Team EndPoint со счетом 2:1 и вышел в финал верхней сетки плей-офф, где встретится с GODSENT.

13 октября стартовал последний из анонсированных турниров серии RMR. Если Valve не объявит о дополнительных чемпионатах, то по итогам IEM New York определятся все участники ближайшего мейджора от СНГ.