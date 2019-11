Virtus.pro пригласили на cs_summit 5

Beyond the Summit представила коллективы, которые поучаствуют в пятом чемпионате серии The Summit по CS:GO. Инвайты получили Virtus.pro, mousesports, FURIA Esports, G2 Esports и MIBR.

Cs_summit 5 пройдет с 12 по 15 декабря в Лос-Анджелесе (США). На чемпионате выступят шесть команд. Кто получит еще одно приглашение, организаторы объявят позднее.

Последним ивентом серии стал cs_summit 4. Турнир прошел 23-26 мая в Summit Studio. В финале Team Vitality победила Team Liquid со счетом 2:0 и получила 64 тысячи долларов.