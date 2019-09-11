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Virtus.pro попала в одну группу с mousesports на турнире в Будапеште

08:15

Организаторы V4 Future Sports Festival — Budapest 2019 по CS:GO провели посев команд для группового этапа. В квартет A к Virtus.pro и mousesports попали Tricked Esport и коллектив EZ4ME, где играют чехи, финн и ирландец.

В группе B оказались MIBR, Ninjas in Pyjamas, ростер adwokacik, состоящий из бывших участников AGO Esports, и венгерцы из GAMERZONE.gg. Групповая стадия пройдет в формате GSL с матчами до трех побед. По два лучших коллектива попадут в плей-офф с сеткой single-elimination.

Чемпионат состоится 19-22 октября, а его призовой фонд составит 300 тысяч евро. Матчи плей-офф примет арена Hungexpo.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/virtus-pro-popala-v-odnu-gruppu-s-mousesports-na-turnire-v-budapeshte

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