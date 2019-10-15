Virtus.pro покинула третью серию ECS Season 8 для Европы

Virtus.pro проиграла Tricked Esport в четвертьфинале третьей серии европейского Esports Championship Series Season 8 по CS:GO. Игра закончилась со счетом 0:2 — 7:16 на Overpass, 9:16 на Train. Польский коллектив занял 5-8 место и заработал 750 долларов. Ранее VP проиграла Heroic в финале второй серии со счетом 0:2.

Команда Николая «HUNDEN» Петерсена вышла в полуфинал чемпионата, где встретится с M1X, матч состоится 15 октября в 21.00 мск. Победитель выйдет в финал чемпионата.

Онлайн-стадия Esports Championship Series 8 разделена на пять регулярных турниров (серий), в каждом из которых восемь участников выступают в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед. Третья серия восьмого сезона ECS проходит с 14 по 17 октября. Восемь команд разыгрывают 25 тысяч долларов и путевку на LAN-финал.