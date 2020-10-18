Virtus.pro победила Natus Vincere и стала лидером группы на IEM New York 2020

Virtus.pro переиграла Natus Vincere в матче группового этапа IEM New York Online 2020 по CS:GO для СНГ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Победа позволила VP стать единоличным лидером группы А — у нее в активе девять очков после трех матчей. NAVI после проигрыша в поединке с Virtus.pro занимает второе место с шестью очками.

IEM New York 2020 для СНГ проходит с 13 по 25 октября в онлайне. 12 команд разыгрывают 50 тысяч долларов, а также очки Pro Tour и Regional Major Rankings — последние необходимы для попадания на следующий мейджор по CS:GO.