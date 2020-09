Virtus.pro обыграла Team Secret и вышла в полуфинал Nine to Five #4

Virtus.pro обыграла Team Secret в четвертьфинале Nine to Five #4 по CS:GO. Матч завершился со счетом 2:0 (16:4 на Dust2, 16:9 на Overpass). Команда Джами «Jame» Али выступит в полуфинале турнира.

В параллельном противостоянии определяется соперник VP. Им станет победитель из пары Gambit Youngsters — Sprout. На момент публикации материала счет в матче — 1:0 (22:20 на Train).

Nine to Five #4 проходит с 31 августа по 17 сентября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.