Virtus.Pro не смогла выйти в плей-офф StarLadder CIS RMR 2021
01:44
Virtus.Pro проиграла Entropiq в матче групповой стадии StarLadder CIS RMR 2021. Счет по картам: 14-16 на Overpass, 12-16 на Dust 2.
VP потерпела третьей поражение и не вышла в плей-офф. Entropiq по дополнительным показателям уступила K23 вторую строчку, поэтому поборется за 5-е место на турнире с forZe.
StarLadder CIS RMR 2021 проходит с 27 июня по 4 июля в онлайн-режиме. Призовой фонд турнира — 100 тысяч долларов и очки RMR, необходимые для попадания на PGL Major Stockholm 2021.
Читайте также
Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю