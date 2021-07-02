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Virtus.Pro не смогла выйти в плей-офф StarLadder CIS RMR 2021

01:44
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Virtus.Pro проиграла Entropiq в матче групповой стадии StarLadder CIS RMR 2021. Счет по картам: 14-16 на Overpass, 12-16 на Dust 2.

VP потерпела третьей поражение и не вышла в плей-офф. Entropiq по дополнительным показателям уступила K23 вторую строчку, поэтому поборется за 5-е место на турнире с forZe.

StarLadder CIS RMR 2021 проходит с 27 июня по 4 июля в онлайн-режиме. Призовой фонд турнира — 100 тысяч долларов и очки RMR, необходимые для попадания на PGL Major Stockholm 2021.

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Евгений Козинов все материалы автора

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