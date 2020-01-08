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Virtus.pro и North пригласили на DreamHack Open Leipzig 2020

13:20

Virtus.pro и North выступят на DreamHack Open Leipzig 2020 по CS:GO. Организаторы турнира также пригласили Renegades и BIG.

Sprout получила место на чемпионате как победитель ESL Meisterschaft Winter Finals. Остальные участники определятся в региональных квалификациях, которые начнутся 12 января. Организаторы выделили два места для европейского отбора и одно — для североамериканского.

DreamHack Open Leipzig 2020 пройдет с 24 по 26 января. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/virtus-pro-i-north-priglasili-na-dreamhack-open-leipzig-2020

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