Virtus.pro и North пригласили на DreamHack Open Leipzig 2020

Virtus.pro и North выступят на DreamHack Open Leipzig 2020 по CS:GO. Организаторы турнира также пригласили Renegades и BIG.

Sprout получила место на чемпионате как победитель ESL Meisterschaft Winter Finals. Остальные участники определятся в региональных квалификациях, которые начнутся 12 января. Организаторы выделили два места для европейского отбора и одно — для североамериканского.

DreamHack Open Leipzig 2020 пройдет с 24 по 26 января. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.