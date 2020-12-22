Virtus.pro, Gambit и Spirit выступят на IEM Katowice 2021

Организаторы IEM Katowice 2021 объявили полный список приглашенных участников турнира по CS:GO. Слоты на чемпионате получили еще шесть команд, среди которых Virtus.pro, Gambit Esports и Team Spirit.

Ранее организаторы IEM Katowice 2021 выдали инвайты на турнир лучшим составам сезона ESL Pro Tour. Дополнительные шесть слотов достались командам, которые не вошли в предыдущий список приглашенных, но заняли высокие места в мировом рейтинге ESL.

IEM Katowice 2021 по CS:GO пройдет с 16 по 28 февраля. 24 команды разыграют миллион долларов. Турнир также входит в серию Intel Grand Slam и имеет статус Championship.