Virtus.pro, Gambit и Spirit выступят на IEM Katowice 2021
Организаторы IEM Katowice 2021 объявили полный список приглашенных участников турнира по CS:GO. Слоты на чемпионате получили еще шесть команд, среди которых Virtus.pro, Gambit Esports и Team Spirit.
Ранее организаторы IEM Katowice 2021 выдали инвайты на турнир лучшим составам сезона ESL Pro Tour. Дополнительные шесть слотов достались командам, которые не вошли в предыдущий список приглашенных, но заняли высокие места в мировом рейтинге ESL.
IEM Katowice 2021 по CS:GO пройдет с 16 по 28 февраля. 24 команды разыграют миллион долларов. Турнир также входит в серию Intel Grand Slam и имеет статус Championship.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/virtus-pro-gambit-i-spirit-vystupyat-na-iem-katowice-2021
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