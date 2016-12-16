Вице-президент ESL Poland: "Не имеет значения, является киберспорт спортом или нет"

Вице-президент польского подразделения ESL Михал "Carmac" Блихарц, который сегодня основное внимание уделяет развитию турниров серии Intel Extreme Masters, подчеркнул, что в киберспорте необходимо строгое лицензирование и четкие правила. Он также отметил: он не считает важным признание этого направления официальным видом спорта.

– Не напоминает ли вам нынешняя ситуация в киберспорте период расцвета интернета, когда стартапы создавали все кому не лень и раздували "мыльный пузырь", который в конце концов привел к краху целой индустрии? Что нужно предпринять в случае с киберспортом, чтобы избежать таких неудач?

– Единственный способ предотвратить появление "пузыря" – ввести строгое лицензирование и правила, регламентирующие, что можно, а что нет. Опасность в киберспорте всегда исходила от компаний, которые тратили больше денег, чем получали. Такой себе стиль "сделай или умри". Это вынуждало другие организации изменять свои бизнес-модели, чтобы в условиях конкуренции угнаться за компаниями, которые не слишком заботились о доходах, поскольку планировали "прожечь" все деньги за 3 года. Это не здраво. И я бы хотел увидеть, как издатели создадут в своих экосистемах такие условия, которые минимизируют подобные риски.

– Киберспорт долгое время ориентировался на традиционный спорт, стараясь максимально на него походить. Причин тому было несколько, основные – это статус и государственная поддержка традиционного спорта. Сегодня наша индустрия догоняет большой спорт, а в скором времени вполне может перегнать его по зрелищности, популярности и прибылям. Появилось иное видение киберспорта – как уникального соревновательного движения с упором на скорость реакции, разум и стратегию. Насколько актуальна ориентация на большой спорт в целом? "Традиционные" спортсмены не спешат воспринимать нас как равных. Считаете ли вы, что гейминг – это вид спорта? Или это все-таки нечто уникальное?

– Не отнес бы к важным вопрос, является ли киберспорт спортом или нет. Для меня это не имеет значения. Я также думаю, что легко создать киберспортивные ассоциации в сфере компетенции каких-либо госструктур. Зачем издателям позволять третьей стороне вроде государства отдавать контроль над лицензированием своего игрового продукта? Я не говорю, что нельзя найти решение, но я говорю, что оно будет очень, очень непростым.