Vega Squadron покинула закрытую квалификацию на BLAST Pro Series Moscow 2019

Vega Squadron уступила Team Spirit в нижней сетке закрытой квалификации на BLAST Pro Series Moscow 2019 по CS:GO и покинула турнир.

Матч закончился со счетом 1:2 — 17:19 на Inferno, 16:9 на Dust2 и 1:16 на Mirage.

Team Spirit вышла в следующий раунд нижней сетки. Она встретится с проигравшим из пары Winstrike Team — AVANGAR в матче на вылет. Противостояние начнется 11 августа в 16.00 по московскому времени.