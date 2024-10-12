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В ФКС России назвали проявлением русофобии отказ украинской команды NaVi от рукопожатия с россиянами

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ украинской команды Natus Vincere от рукопожатия с российскими спортсменами после победы над Virtus.pro (2-0) в 1/4 финала турнира IEM Rio 2024 по CS2.

«К сожалению, политика, глубоко проникла в большой спорт. На турнире в Рио-де-Жанейро, где встречались две зарубежные киберспортивные команды (Virtus.pro представляет Армению), не обошлось без проявлений русофобии, следы которой мы все чаще замечаем на западе. Федерация компьютерного спорта России придерживается принципа спорта вне политики. Мы всегда рады видеть любые иностранные команды и любых киберспортсменов на соревнованиях, которые проводятся в России под эгидой федерации», — сказал Смит «СЭ».

В полуфинале NaVi сыграет с датской Heroic, а Virtus.pro покинула турнир, заняв 5-6 место.

Natus Vincere (CS:GO)
Virtus.pro (CS:GO)
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