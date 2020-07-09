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В CS:GO вышел патч с новой системой защиты от читеров

9 июля 2020, 16:30

В ночь на 9 июля Valve выпустила патч для CS:GO, с которым добавила новую систему защиты от читеров. В шутере появился режим «доверия» — он блокирует сторонние файлы и программы, взаимодействующие с игрой. Информация об этом опубликована в официальном блоге разработчиков.

Авторы CS:GO рассказали, что шутер будет по умолчанию запускаться в режиме «доверия». Пользователь может отключить его, установив в параметрах запуска флаг -untrusted. Однако в этом случае «уровень доверия» (trust score) игрока может уменьшиться — разработчики не объяснили, на что это повлияет.

Изменения также затронули сторонних разработчиков, занимающихся созданием программ в CS:GO. Теперь все файлы формата DLL, взаимодействующие с игрой, должны иметь цифровую подпись Authenticode. Если пользователи захотят запустить стороннюю программу, не соответствующую этим требованиям, им придется установить флаг -insecure. С этой опцией игроки не смогут присоединиться к серверам, защищенным VAC.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/valve-zagruzila-patch-s-novoi-sistemoi-zashity-ot-chiterov-v-osnovnuyu-versiyu-cs-go

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