В CS:GO вышел патч, который устраняет проблемы с FPS в режиме «доверия»

В ночь на 10 июля Valve выпустила патч для CS:GO, в котором добавила исправления для режима «доверия».

По словам разработчиков, обновление должно решить проблему с падением частоты кадров в шутере, которая возникала из-за работы сторонних приложений. Помимо этого, теперь в CS:GO будет отображаться ошибка, если игра запущена не через Steam.

9 июля Valve выпустила патч для CS:GO, в котором добавила режим «доверия». В нем у пользователей блокируется всt используемое стороннее ПО. По словам разработчиков, режим «доверия» должен помочь в борьбе против читеров.

Сразу после выхода патча 9 июля пользователи пожаловались на ряд проблем. Многие отметили, что в режиме «доверия» упала производительность CS:GO и показатель FPS. Помимо этого, стримеры теперь не могут использовать в программе OBS захват игры — им придется вести трансляции из оконного режима.