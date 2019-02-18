TyLoo покинула IEM Katowice Major 2019

TyLoo уступила G2 Esports со счетом 1:2 в пятом раунде предварительной стадии Intel Extreme Masters Season XIII – Katowice Major 2019 по CS:GO и покинула турнир. Ранее коллектив проиграл NRG Esports и AVANGAR.

IEM Katowice Major 2019 проходит с 13 февраля по 3 марта в Польше. На чемпионате 24 команды сражаются за миллион долларов. Лучшие восемь коллективов также получат статус "легенд", который гарантирует приглашение в основную стадию следующего мейджора.