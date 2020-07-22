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Twitch заблокировал канал бывшего игрока Vega Squadron по CS:GO

08:30

Twitch забанил канал бывшего игрока состава Vega Squadron по CS:GO Сергея «keshandr» Никишина.

Игрок не сообщал причину и длительность блокировки канала. По данным StreamerBans, это его первый бан на стриминговой платформе за прошедший год.

В конце мая во время трансляции «keshandr» произошел скандал между Никишиным и его девушкой. Позже киберспортсмен заявил, что конфликт был исчерпан. Мог ли этот случай стать причиной блокировки на Twitch, неизвестно.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/twitch-zablokiroval-kanal-byvshego-igroka-vega-squadron-po-cs-go

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