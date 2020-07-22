Twitch заблокировал канал бывшего игрока Vega Squadron по CS:GO

Twitch забанил канал бывшего игрока состава Vega Squadron по CS:GO Сергея «keshandr» Никишина.

Игрок не сообщал причину и длительность блокировки канала. По данным StreamerBans, это его первый бан на стриминговой платформе за прошедший год.

В конце мая во время трансляции «keshandr» произошел скандал между Никишиным и его девушкой. Позже киберспортсмен заявил, что конфликт был исчерпан. Мог ли этот случай стать причиной блокировки на Twitch, неизвестно.