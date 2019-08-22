«Twist» и «Xizt» покинули основной состав Fnatic

Fnatic перевела Саймона «twist» Элиассона и Ричарда «Xizt» Ландстрема в запас состава по CS:GO.

В анонсе указано, что организация приняла это решение после неудачной квалификации состава на StarLadder Berlin Major 2019. Fnatic приняла участие в европейском майноре, где восемь коллективов разыграли два слота на мейджоре в Берлине. Там коллектив уступил mousesports в полуфинале плей-офф и покинул чемпионат на четвертом месте.

«Xizt» выступал за Fnatic с мая 2018 года, а «twist» — с октября. Вместе с ними коллектив занял первое место на PLG Grand Slam 2018, а также второе место на StarSeries & i-League CS:GO Season 7 и Intel Extreme Masters Season XIV — Sydney.

Первым турниром для команды в обновленном составе станет DreamHack Masters Malm? 2019. Он пройдет с 1 по 6 октября в Швеции. Кто заменит Элиассона и Ландстрема — неизвестно.