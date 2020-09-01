Три тренера дисквалифицированы за использование бага в CS:GO

Тренеры команд Heroic, Hard Legion Esports и MIBR были дисквалифицированы за использование бага в CS:GO, сообщает официальный Twitter ESL.

Александр zoneR Богатырев, Николай HUNDEN Петерсен и Рикардо dead Синигаглия использовали баг, позволяющий перемещать камеру на карте, независимо от положения игроков команды.

Срок дисквалификации каждого составит полгода, кроме того, их команды лишатся призовых турниров, в которых они участвовали. Синигаглия и Богатырев наблюдали за чужой командой в ESL One: Road to Rio, Петерсен следил за соперником в десяти раундах на DreamHack Masters Spring 2020.

Hard Legion Esports потеряет 6 тысяч долларов и 1400 очков, Heroic — 3000 долларов и 45 очков, MIBR — 2 тысячи долларов и 950 очков.