Тренер состава Team Vitality по CS:GO покинул организацию

Киберспортивный клуб Team Vitality сообщил о прекращении сотрудничества с тренером состава по CS:GO Реми «XTQZZZ» Квоньямом. Анонс состоялся в твиттере организации.

«XTQZZZ» работал с составом Team Vitality с декабря 2018 года. Под его руководством команда выступила на трех мейджорах, а также выиграла ряд крупных чемпионатов, включая EPICENTER 2019, BLAST Premier: Fall 2020 и IEM Winter 2021.

Где продолжит карьеру Квоньям, неизвестно. По слухам, наставник присоединится к G2 Esports.