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Тренер состава Team Vitality по CS:GO покинул организацию

04:58

Киберспортивный клуб Team Vitality сообщил о прекращении сотрудничества с тренером состава по CS:GO Реми «XTQZZZ» Квоньямом. Анонс состоялся в твиттере организации.

«XTQZZZ» работал с составом Team Vitality с декабря 2018 года. Под его руководством команда выступила на трех мейджорах, а также выиграла ряд крупных чемпионатов, включая EPICENTER 2019, BLAST Premier: Fall 2020 и IEM Winter 2021.

Где продолжит карьеру Квоньям, неизвестно. По слухам, наставник присоединится к G2 Esports.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/trener-sostava-team-vitality-po-cs-go-pokinul-organizaciyu

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Евгений Петров все материалы автора
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