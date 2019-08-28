«Thomas» покинул NoChance

Профессиональный игрок в CS:GO Томас «Thomas» Юттин больше не является частью состава NoChance.

«Thomas» присоединился к команде 6 июня 2019 года и занял место Зигимантаса «nukkye» Сипалиса. Почему Юттин покинул NoChance — неизвестно. Возможно, на это повлияли последние результаты команды.

Вместе с «Thomas» коллектив NoChance прошел на европейский майнор перед StarLadder Berlin Major 2019, но занял там 5-6 место и не попал в основной этап мейджора.

StarLadder Berlin Major 2019 проходит с 23 августа по 8 сентября в Берлине. 24 команды разыгрывают миллион долларов. Восемь лучших коллективов получат статус «легенды», который гарантирует слот на следующем мейджоре.