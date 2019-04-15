Team Vitality выиграла Charleroi Esports 2019

Team Vitality обыграла Sprout в финале Charleroi Esports 2019 по CS:GO. Матч закончился со счетом 2:0 – 16:12 на Inferno и 16:6 на Cache. Коллектив Натана "NBK" Шмитта заработал 50 тысяч евро.

Vitality вышла в плей-офф с первого места в группе, а затем обыграла G2 Esports в полуфинале. Sprout заняла второе место на групповом этапе. На пути к решающему матчу она одолела Epsilon eSports.

Charleroi Esports 2019 проходил с 12 по 14 апреля в Бельгии. Призовой фонд чемпионата составил 100 тысяч евро.