Team Vitality прошла в финал DreamHack Masters Malmо 2019. NAVI заняли 3-4 место

Team Vitality обыграла Natus Vincere со счетом 2:1 в полуфинале DreamHack Masters Malmо 2019. В решающем матче турнира по CS:GO французский коллектив сыграет с Fnatic.

Ранее шведский состав выбил из чемпионата Astralis — встреча завершилась со счетом 2:0, на последней карте команды провели три серии дополнительных раундов. Natus Vincere заняли 3-4 место и заработали 22 тысяч долларов.

DreamHack Masters Malmо 2019 проходит 1-6 октября в Швеции. Призовой фонд — 250 тысяч долларов.