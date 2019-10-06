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Team Vitality прошла в финал DreamHack Masters Malmо 2019. NAVI заняли 3-4 место

08:48

Team Vitality обыграла Natus Vincere со счетом 2:1 в полуфинале DreamHack Masters Malmо 2019. В решающем матче турнира по CS:GO французский коллектив сыграет с Fnatic.

Ранее шведский состав выбил из чемпионата Astralis — встреча завершилась со счетом 2:0, на последней карте команды провели три серии дополнительных раундов. Natus Vincere заняли 3-4 место и заработали 22 тысяч долларов.

DreamHack Masters Malmо 2019 проходит 1-6 октября в Швеции. Призовой фонд — 250 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/team-vitality-proshla-v-final-dreamhack-masters-malmoe-2019-navi-zanyali-3-4-mesto

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