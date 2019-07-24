Team Vitality поучаствует в BLAST Pro Series Moscow 2019

Team Vitality выступит на BLAST Pro Series Moscow 2019 по CS:GO — она получила последнее приглашение от организаторов. Ранее слоты в основной стадии заняли Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, ENCE eSports и MIBR.

Еще одну квоту разыграют две лучшие команды из закрытой квалификации, которую проведут 10–11 августа в онлайне. В отборочных поучаствуют восемь коллективов, среди которых AVANGAR, Vega Squadron и Winstrike Team. Ознакомиться с полным списком команд можно тут.

BLAST Pro Series Moscow 2019 пройдет с 13 по 14 сентября на "ВТБ Арене Динамо" в Москве. Призовой фонд турнира составит 250 тысяч долларов.