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Team Vitality покинула IEM Katowice 2020

16:20

Team Liquid победила Evil Geniuses в полуфинале верхней сетки группы В на IEM Katowice 2020 по CS:GO. Команда Ника «nitr0» Каннеллы завершила встречу со счетом 2:1 и прошла в финал группового этапа.

Следующим оппонентом Liquid станет G2 Esports в финале верхней сетки группы В. Коллективы сыграют за посев в плей-офф турнира.

IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 25 февраля по 1 марта. 16 команд разыгрывают 500 тысяч долларов, половина из которых достанется победителю.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/team-liquid-sygraet-s-g2-esports-za-slot-v-plei-off-iem-katowice-2020

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