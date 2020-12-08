Team Unique и Saints сыграют за выход в гранд-финал квалификации Vulkan Fight Series

Team Unique победила HONORIS, а Saints одолели VRTX Esports в первом этапе отборочных на Vulkan Fight Series CS:GO. Победители встретятся в следующем раунде верхней сетки в матче за выход в гранд-финал квалификации.

В нижней сетке отборочных HONORIS обыграла VRTX Esports. В следующем этапе польский коллектив сразится с проигравшим из пары Team Unique — Saints.

Основная стадия Vulkan Fight Series пройдет с 9 по 16 декабря. На чемпионате выступят 20 коллективов, которые разделят призовой фонд в размере 45 тысяч долларов.