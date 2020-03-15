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Team Spirit заменила BOOM Esports на ESL Pro League Season 11

08:10

Команда BOOM Esports не выступит в одиннадцатом сезоне ESL Pro League по CS:GO. Вместо нее в группе А сыграет коллектив Team Spirit. Информация о замене появилась в официальном Twitter турнирного оператора.

Бразильская команда была готова играть матчи из Европы, однако после смены формата и возобновления региональных лиг коллектив решил вернуться на родину. Организаторы не будут исключать BOOM Esports из лиги. Ранее стало известно, что в EPL Season 11 не выступят Renegades и Sharks Esports — обе команды проведут несколько недель дома, чтобы обеспечить безопасность игроков в связи с пандемией коронавируса.

ESL Pro League Season 11 пройдет с 16 марта по 12 апреля. 24 команды разыграют 750 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/team-spirit-zamenila-boom-esports-na-esl-pro-league-season-11

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