Team Spirit, Winstrike и Nemiga прошли в плей-офф ESL One: Road to Rio

9 мая завершились матчи в группе A на ESL One: Road to Rio по CS:GO для СНГ. По итогам пяти раундов Team Spirit заняла первое место в таблице и прошла в плей-офф вместе с Winstrike Team и Nemiga Gaming, которые остановились на второй и третьей строчках.

Коллектив Леонида «chopper» Вишнякова завершил выступление в группе без поражений и прошел в полуфинал плей-офф. В заключительной встрече он обыграл Winstrike Team. Команда Абая «HObbit» Хасенова сохранила вторую строчку в таблице благодаря победе Gambit Youngsters над forZe — эти коллективы покинули соревнование вместе с Team Unique.

ESL One: Road to Rio для СНГ проходит с 30 апреля по 17 мая в онлайне. 12 коллективов разыгрывают 50 тысяч долларов и рейтинговые очки, которые Valve и ESL используют при распределении слотов на мейджоре ESL One Rio 2020.